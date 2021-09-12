В аэропорту Праги по ордеру Украины задержали россиянина

В пражском аэропорту сегодня, 12 сентября, задержали Александра Франчетти — одного из участников событий «Крымской весны», в результате которых полуостров был аннексирован Россией. Об этом сообщают российские СМИ. Задержание россиянина на основании международного ордера на арест, выданного Украиной, подтвердил также пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик.

«Могу подтвердить, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной» ,— пояснил СМИ Моравчик.

Семь лет назад в Крыму прошел непризнанный Украиной и странами Запада «референдум» за вхождение автономии в состав России. После этого полуостров был незаконно включен в состав РФ.