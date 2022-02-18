Чешский суд одобрил экстрадицию россиянина Франчетти в Украину

Городской суд Праги счел допустимой экстрадицию россиянина Александра Франчетти в Украину. Об этом сообщил РБК адвокат Денис Кашицын.
«Городской суд Праги сегодня вынес решение о том, что экстрадиция Александра Франчетти в Украину допустима», — сказал Кашицын.
Он отметил, что Пражский суд допускает экстрадицию Франчетти в связи с обвинением Украины в участии в незаконном вооруженном формировании.
Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября 2021 года из-за обвинений, предъявленных ему украинской стороной. В МИД Украины заявили, что его задержали за участие в российской оккупации Крыма.
По данным чешского издания iRozhlas, перед крымским «референдумом» — в феврале 2014 года — Франчетти прибыл в Крым и создал там разведывательную группу «Северный ветер», которая «препятствовала проникновению в Севастополь разных группировок и отслеживала ситуацию в окрестностях». Сам Франчетти, как указывало издание, рассказывал, что все полученные сведения «Северный ветер» передавал российскому ВМФ.
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