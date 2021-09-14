Чешский суд взял под стражу россиянина, задержанного по запросу Украины

Городской суд в Праге принял во вторник решение взять под стражу гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в воскресенье в международном аэропорту столицы Чехии по запросу Украины.

Непосредственно в зале суда адвокат россиянина опротестовал данное решение, сообщают российские СМИ. Апелляционная жалоба будет рассматриваться высшей чешской судебной инстанцией через 14 дней. Франчетти переведен в пражскую тюрьму Панкрац.

По информации СМИ, Франчетти попал в поле зрения чешских спецслужб еще в 2019 году. Весной 2014-го он создал в Крыму группировку «Северный ветер», которая входила в «самооборону Крыма» — об этом открыто рассказывал в интервью сам Франчетти. Впоследствии он выехал в Чехию, где имел разрешение на постоянное проживание, и, по данным журналистов, работал фитнес-тренером в Праге.

Генпрокуратура Украины подтвердила, что намерена требовать выдачи Франчетти для привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях.