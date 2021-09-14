Xiaomi сняла блокировку своих смартфонов в Крыму

Китайская компания Xiaomi сняла ограничения на работу всех смартфонов, которые были заблокированы в ряде стран и регионов. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на представителя компании.

По его словам, блокировка не была направлена на какие-то отдельные регионы и государства, а осуществлялась на рынках, где Xiaomi официально не присутствует, с целью предотвратить контрабанду гаджетов, которая «ущемляет информационную безопасность пользователей и права потребителей».

«Расследование дало значительные результаты, и теперь затронутые устройства можно разблокировать», — сказал представитель Xiaomi.

Как отмечает Global Times, экспортная политика Xiaomi не позволяет ее клиентам экспортировать какие-либо продукты в регионы, где компания не открыла официальное представительство. Однако, согласно сообщениям СМИ, в последние годы серый рынок расширяется, и клиенты довольно часто покупают устройства Xiaomi в одном регионе и используют их в другом.

10 сентября портал XDA-Developers сообщил, что Xiaomi начала блокировать смартфоны пользователей, проживающих на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и Крыму. По его данным, массовая блокировка устройств была зафиксирована в течение этого месяца. Через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи видели на экране сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории, утверждает портал.

Некоторые СМИ объясняли шаг Xiaomi по блокировке мобильных телефонов «юрисдикцией США», предполагая, что Вашингтон оказывает давление на китайскую компанию, чтобы она заблокировала телефоны, используемые в этих странах и регионах, подпадающих под санкции.