Пользователи Xiaomi из Крыма сообщили о блокировке телефонов

Пользователи мобильных телефонов Xiaomi из аннексированного Крыма и ряда стран стали активно сообщать о блокировке своих устройств, сообщает сайт XDA-Developers со ссылкой на сообщения на своих форумах, а также в соцсетях Facebook и Reddit. Крым наряду с Ираном, Кубой, Сирией, Суданом и КНДР указан в числе стран и территорий, в которые, согласно опубликованным Xiaomi правилам, запрещен ввоз ее устройств без специальной лицензии.

«Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать. Пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцами для дополнительной информации»,— гласит сообщение на экранах удаленно заблокированных телефонов.

Посетители форумов XDA-Developers утверждают, что блокировка распространяется на устройства, активированные непосредственно на запрещенной территории, и не распространяется на телефоны, активированные перед ввозом. Также блокировке, согласно сообщениям, не подвержены устройства с модифицированной прошивкой.

Шесть упомянутых стран и регионов находятся под экспортными санкциями США, на американские законы также ссылается сама Xiaomi. Многие международные компании официально отказываются от ведения бизнеса на этих территориях. Отметим, что Xiaomi не представлена на рынке США. Ранее американским инвесторам запрещалось вкладываться в Xiaomi, однако в мае компания пришла к соглашению с Минобороны и добилась снятия запрета.