Войти
Зеленский хотел бы остаться в стране после окончания президентского срока
заявление
Зеленский хотел бы остаться в стране после окончания президентского срока
Туск назвал «Северный поток – 2» непростительной ошибкой Германии
позиция
Туск назвал «Северный поток – 2» непростительной ошибкой Германии

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

резонанс
RSS

Пользователи Xiaomi из Крыма сообщили о блокировке телефонов

337
Пользователи Xiaomi из Крыма сообщили о блокировке телефонов

Пользователи мобильных телефонов Xiaomi из аннексированного Крыма и ряда стран стали активно сообщать о блокировке своих устройств, сообщает сайт XDA-Developers со ссылкой на сообщения на своих форумах, а также в соцсетях Facebook и Reddit. Крым наряду с Ираном, Кубой, Сирией, Суданом и КНДР указан в числе стран и территорий, в которые, согласно опубликованным Xiaomi правилам, запрещен ввоз ее устройств без специальной лицензии.

«Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать. Пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцами для дополнительной информации»,— гласит сообщение на экранах удаленно заблокированных телефонов.

Посетители форумов XDA-Developers утверждают, что блокировка распространяется на устройства, активированные непосредственно на запрещенной территории, и не распространяется на телефоны, активированные перед ввозом. Также блокировке, согласно сообщениям, не подвержены устройства с модифицированной прошивкой.

Читайте также: Данилов заявил о необходимости ликвидации олигархической системы

Шесть упомянутых стран и регионов находятся под экспортными санкциями США, на американские законы также ссылается сама Xiaomi. Многие международные компании официально отказываются от ведения бизнеса на этих территориях. Отметим, что Xiaomi не представлена на рынке США. Ранее американским инвесторам запрещалось вкладываться в Xiaomi, однако в мае компания пришла к соглашению с Минобороны и добилась снятия запрета.

Крым, Xiaomi
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 11 сентября 2021
Пятница, 10 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016