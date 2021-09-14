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В российском Сбербанке назвали «больной темой» положение «дочки» в Украине

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В российском Сбербанке назвали «больной темой» положение «дочки» в Украине

В российском Сбербанке изучают разные варианты действий в отношении своего дочернего предприятия в Украине, сейчас в банке занимаются переименованием организации. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал глава Сбербанка Герман Греф, передает РБК.

Греф напомнил, что в конце августа украинский суд запретил кредитной организации использовать в стране торговую марку «Сбербанк», что и вызывало смену названия. Вместе с тем с начала июля начали действовать новые санкции, сильно затрудняющие продажу украинских активов, добавил глава банка.

«Мы находимся в ситуации очень высокой неопределенности... Сейчас, к сожалению, это больная тема для нас, пока очевидного решения нет», — заключил Греф.

Он допустил, что решение может быть найдено к концу этого года.

 

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских банков в конце июня. Помимо Сбербанка, в этом списке оказались ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, банк «Россия» и другие. Санкции предполагают запреты для кредитных организаций на вывод активов за границу, участие в приватизации и аренде госимущества, а также остановку финансовых операций и блокировку активов.

Использование название бренда на территории Украины Сбербанку запретили в конце августа. Соответствующее постановление вынес Верховный суд. Решение было принято по иску украинского Ощадбанка.

Сбербанк России
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