На Гаити задержали еще двух подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза, сообщает Национальная полиция страны в Facebook.
«Рейнальдо Корвингтон и Гилберт Драгон — два новых человека, арестованных следователями Центрального управления судебной полиции (DCPJ) в рамках расследования убийства президента республики Жовенеля Моиза», — говорится в сообщении.
В домах каждого из подозреваемых провели обыски, полиция обнаружила большое количество огнестрельного оружия: девять винтовок, одиннадцать пистолетов, пять охотничьих ружей, а также несколько магазинов, три осколочных гранаты, два бронежилета.
Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен в ночь на 7 июля в своей резиденции, его жена была тяжело ранена, ее госпитализировали в США.
9 июля на Гаити были задержаны 17 подозреваемых по делу об убийстве главы государства. Позднее полиция указала, что задержаны 22 человека и еще шесть подозреваемых находятся в розыске.
Накануне, 14 июля, полиция Гаити объявила в розыск трех подозреваемых в убийстве Моиза — Джозефа Феликса Бадио, Джона Джоэла Джозефа и Родольфа Джаара.
Центральной фигурой в подготовке убийства главы государства власти Гаити считают доктора Кристиана Эммануэля Санона. По словам главы Национальной полиции Гаити Леона Чарльза, он прибыл в страну на частном самолете в июне с политическими целями и связался с частной охранной фирмой, чтобы завербовать людей.
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