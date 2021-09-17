Профильный комитет Рады поддержал законопроект о деолигархизации

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о деолигархизации № 5599, сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая фракция («Слуга народа»).

«Рассмотрели на комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки антиолигархический законопроект ко второму чтению — рекомендовали парламенту принять в целом», — написала Безуглая на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Вместе с тем председатель фракции «Голос» Ярослав Железняк в своём телеграмм-канале уточнил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению «всего учтено 13 правок из 1271. Голосовали: 10 за, 1 против (член фракции „Голос“ Сергей Рахманин), 0 — воздержалось».

Он также отметил, что согласно решению комитета, Верховной Раде рекомендуется рассматривать законопроект по новой спецпроцедуре, «то есть без права депутатов поставить свои правки в зале». «Это будет грубейшее нарушение Регламента», — считает Железняк.