Профильный комитет Рады поддержал законопроект о деолигархизации

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о деолигархизации № 5599, сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая фракция («Слуга народа»).
«Рассмотрели на комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки антиолигархический законопроект ко второму чтению — рекомендовали парламенту принять в целом», — написала Безуглая на своей странице в Фейсбуке в пятницу.
Вместе с тем председатель фракции «Голос» Ярослав Железняк в своём телеграмм-канале уточнил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению «всего учтено 13 правок из 1271. Голосовали: 10 за, 1 против (член фракции „Голос“ Сергей Рахманин), 0 — воздержалось».
Он также отметил, что согласно решению комитета, Верховной Раде рекомендуется рассматривать законопроект по новой спецпроцедуре, «то есть без права депутатов поставить свои правки в зале». «Это будет грубейшее нарушение Регламента», — считает Железняк.
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