В Бразилии уже половина взрослого населения полностью привита от COVID-19

Половина взрослого населения Бразилии, насчитывающего 158 млн человек, завершила курс вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник Минздрав южноамериканской страны.
Согласно официально статистике, число сделавших две прививки или получивших инъекцию однокомпонентной вакцины превысило отметку 80,5 млн. Частично вакцинированы от COVID-19 около 142 млн бразильцев, или почти 90% взрослого населения страны.
Вакцинация в Бразилии началась 18 января. К настоящему моменту Минздрав распределил более 267,6 млн доз разрешенных в стране препаратов британско-шведской компании AstraZeneca, американской фирмы Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, и китайской Sinovac Biotech. Отдельные штаты с конца августа приступили к вакцинации подростков, в то время как федеральный Минздрав призывал строго следовать графику национальной программы иммунизации и считает правильным прививать только тех несовершеннолетних в возрасте 12 лет и старше, у которых имеются хронические заболевания.
Первый случай заражения коронавирусом в стране был подтвержден 26 февраля прошлого года. Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 21,2 млн человек). По числу летальных исходов (почти 591 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.
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