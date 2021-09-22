Дональд Трамп подал в суд на собственную племянницу

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп и газету The New York Times из-за статьи 2018 года, в которой была опубликована информация о финансовом положении его семьи и ее налоговые документы. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press (AP).
Экс-лидер в иске, поданном во вторник в штате Нью-Йорк, обвиняет племянницу в нарушении соглашения об урегулировании претензий 2001 года из-за разглашения сведений из налоговых документов, полученных ею в ходе разбирательств о наследстве отца Трампа. Согласно иску, в распоряжении Мэри Трамп оказалось более 40 тыс. страниц различных финансовых и юридических документов с «крайне чувствительной, коммерческой, частной и конфиденциальной информацией», указывает агентство.
Дональд Трамп также обвиняет газету The New York Times и трех ее журналистов в попытках добиться от племянницы информации «для получения собственной выгоды», хотя те, согласно иску, знали о запрете на разглашение. Юристы Трампа считают, что Мэри Трамп и газета «были мотивированы личной местью» и желанием изменить «политическую повестку», сообщает AP. Экс-президент обозначил желаемую компенсацию в размере $100 млн.
В статье 2018 года, о которой идет речь, журналисты The New York Times попытались с помощью полученных документов опровергнуть утверждения Трампа, что он самостоятельно сколотил состояние. Согласно информации газеты, Фред Трамп передал своему сыну не менее $413 млн, в том числе с помощью различных методов по минимизации налогов. В своей книге, опубликованной в 2020 году, Мэри Трамп сообщила, что она была источником газеты.
В The New York Times иск Трампа назвали «попыткой заставить замолчать независимые СМИ», и добавили, что тема статьи имела большую общественную значимость. В свою очередь Мэри Трамп назвала дядю «неудачником», а его иск — актом «отчаяния». Ранее она подала на него в суд, обвинив в том, что он и другие ее родственники «лишили ее миллионов долларов и выдавили из семейного бизнеса», пишет Associated Press.
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