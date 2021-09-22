Войти
Украина готова к консультациям по «Северному потоку — 2»
официально
Украина готова к консультациям по «Северному потоку — 2»
Лукашенко хочет, чтобы в семьях белорусов было минимум трое детей
соседи
Лукашенко хочет, чтобы в семьях белорусов было минимум трое детей

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

их нравы
RSS

Дональд Трамп подал в суд на собственную племянницу

122
Дональд Трамп подал в суд на собственную племянницу

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп и газету The New York Times из-за статьи 2018 года, в которой была опубликована информация о финансовом положении его семьи и ее налоговые документы. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press (AP).

Экс-лидер в иске, поданном во вторник в штате Нью-Йорк, обвиняет племянницу в нарушении соглашения об урегулировании претензий 2001 года из-за разглашения сведений из налоговых документов, полученных ею в ходе разбирательств о наследстве отца Трампа. Согласно иску, в распоряжении Мэри Трамп оказалось более 40 тыс. страниц различных финансовых и юридических документов с «крайне чувствительной, коммерческой, частной и конфиденциальной информацией», указывает агентство.

Дональд Трамп также обвиняет газету The New York Times и трех ее журналистов в попытках добиться от племянницы информации «для получения собственной выгоды», хотя те, согласно иску, знали о запрете на разглашение. Юристы Трампа считают, что Мэри Трамп и газета «были мотивированы личной местью» и желанием изменить «политическую повестку», сообщает AP. Экс-президент обозначил желаемую компенсацию в размере $100 млн.

В статье 2018 года, о которой идет речь, журналисты The New York Times попытались с помощью полученных документов опровергнуть утверждения Трампа, что он самостоятельно сколотил состояние. Согласно информации газеты, Фред Трамп передал своему сыну не менее $413 млн, в том числе с помощью различных методов по минимизации налогов. В своей книге, опубликованной в 2020 году, Мэри Трамп сообщила, что она была источником газеты.

Читайте также: Лаборатория в Ухане планировала заразить летучих мышей коронавирусами еще до пандемии

В The New York Times иск Трампа назвали «попыткой заставить замолчать независимые СМИ», и добавили, что тема статьи имела большую общественную значимость. В свою очередь Мэри Трамп назвала дядю «неудачником», а его иск — актом «отчаяния». Ранее она подала на него в суд, обвинив в том, что он и другие ее родственники «лишили ее миллионов долларов и выдавили из семейного бизнеса», пишет Associated Press.

Дональд Трамп
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 22 сентября 2021
Вторник, 21 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016