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Тему судебной реформы должны обсуждать не работающие за гранты активисты, а специалисты, - эксперт

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Тему судебной реформы должны обсуждать не работающие за гранты активисты, а специалисты, - эксперт

Тема проблем в украинской судебной системе и необходимости очередной судебной реформы навязывается обществу активистами, работающими за западные гранты. Однако тот вариант изменений, который сейчас предлагается, не имеет ничего общего с обеспечением справедливого и эффективного правосудия.

Об этом заявил политолог Андрей Золотарев во время круглого стола «Оценка деятельности судебной системы и пути ее реформирования», который прошел в информационном агентстве «Украинские новости».

«Украинцы корень зла в судебной системе видят в коррупции. Но, на самом деле, в декабре 2018 года центр «Социальный мониторинг» проводил опрос среди профессиональных юристов, среди компетентных людей и там проблема коррупции оказалась на 4-5 месте. Профессиональные юристы отметили, что проблемой является низкий уровень квалификации работников правоохранительной системы, существенный рост судебных сборов, политическое влияние на Фемиду», - отметил он.

По мнению Золотарева, тема коррупции в судах в целом нагнетается искусственно.

«Как политтехнолог могу сказать, что в политических технологиях нет такого понятия как правдивая и неправдивая информация, есть информация, которой верят и которой не верят. Наша антикоррупционная общественность давно перебрала на себя функции политического игрока, и деятельность этой публики давно вышла за рамки общественного активизма - она участвует в формировании политической повестки дня. Эти активисты на западные гранты превратились в представителей образцово показательного гражданского общества. Это было бы нормально, если бы в нашем законодательстве было четко определено понятие - лоббизм. Ведь для них важнее не результат, а процесс перманентного обличения врага», - отмечает эксперт.

По мнению политолога, вся антикоррупционная активность украинских активистов осуществляется по заказу Запада и с определенной целью.

«Когда начиналась эта затея с антикоррупционной вертикалью, бытовало мнение, что Запад устал разбираться в хитросплетениях нашей системы и решил вне ее выстроить новую вертикаль, и с помощью нее осуществлять контроль и влияние.  Но по прошествии 6-ти лет результат не оправдал ожиданий. И очевидно, следующая задача поставлена взять под контроль и судебную систему», - рассказал эксперт.

Именно с этой целью, по мнению политолога, и педалируется тема проблем в украинских судах.

«Я смотрел мониторинг медиа - те же самые общественные активисты позитивно вместе с посольством США оценивали судебную реформу Порошенко, а теперь оказывается реформа не такая, что-то надо менять… Эта публика впихивает украинцам фуфел вместо судебной реформы. Она отрабатывает свою миссию, превращая судей в универсальных козлов отпущения, уводит дискурс в сторону от таких вопросов как доступность правосудия, сокращения количества судов. Уже есть районы, где нет ни одного судьи, там годами не осуществляется правосудие», - отметил он.

Не обсуждаются, напоминает эксперт, и другие не менее важные вопросы.

«Что делать с судом присяжных, выборностью судей? Все это не обсуждается. Идет борьба заокеанского чужого и нашего олигархического хищника, а украинцы с их запросами на справедливое правосудие остаются в стороне», - возмущен эксперт.

По его мнению, исправить ситуацию можно, но заниматься этим должны специалисты, а не нанятые Западом активисты.

«В том, что касается судебной реформы, дискуссию должны навязывать не работающие за гранты активисты. Нужно больше прислушиваться к мнению юридического сообщества, не только судей, но и адвокатов, представителей правоохранительных органов», - убежден эксперт.

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Напомним, что в июле Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей с решающей ролью международных экспертов.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон о реформе Высшего совета правосудия. Документ предусматривает создание Этического совета, который будет проверять членов ВСП на добропорядочность. В нем решающее влияние также будут иметь иностранцы.

Такое значительное участие иностранцев в реформировании украинской судебной системы уже вызвало критику со стороны многих отечественных экспертов, которые видят в этом нарушение конституционных норм, в частности нарушение принципа суверенитета страны и независимости судебной системы.

судебная реформа
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