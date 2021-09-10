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Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию, в «Слуге народа» недовольны

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Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию, в «Слуге народа» недовольны

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков направил законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» за заключением в Европейскую комиссию «За демократию через право» (Венецианскую комиссию).

«Учитывая предложения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека как субъекта, который согласно статье 101 Конституции Украины осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, и обращение четырех оппозиционных депутатских фракций в Верховной Раде Украины, хотел бы обратиться к вам с просьбой способствовать получению от Комиссии экспертного заключения по указанному законопроекту», — говорится в письме Разумкова к председателю комиссии Джанни Букиккио.

В своей просьбе председатель украинского парламента ссылается на позицию уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

«Ко мне поступило письмо от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в котором предоставлены предостережения относительно возможного нарушения прав человека в результате принятия этого законопроекта как закона Украины, а также высказано предложение направить указанный законопроект для получения заключения Европейской комиссии „За демократию через право“ (Венецианской комиссии). Аналогичную позицию по этому законопроекту высказали все оппозиционные депутатские фракции украинского парламента», — подчеркнул спикер.

В свою очередь фракция «Слуга народа» не намерена медлить с принятием законопроекта о деолигархизации, заявляет ее глава Давид Арахамия.

«Видим попытки заинтересованных сторон умышленно затянуть принятие этого проекта закона, направив его для получения заключения „Венецианки“ перед рассмотрением во втором чтении. Таким образом, олигархи и связанные с ними депутаты надеются „затормозить“ принятие антиолигархического закона минимум на 2-3 месяца. Не исключаем, что имели место попытки подкупа отдельных депутатов из оппозиционных сил и даже омбудсмена, которая поддержала эту инициативу», — сказал Арахамия в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.

Он напомнил, что письменно попросил председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова не отправлять текущую версию законопроекта на экспертизу в Венецианскую комиссию, а сделать это после того, как закон будет принят.

«Правильно будет предоставить для экспертизы именно конечную редакцию закона, а не нынешнюю — „черновик“. Иначе мы будем просто „спамить“ Венецианскую комиссию и дискредитировать таким образом Украину. К законопроекту подано 1200 поправок, и пока неизвестно, какой именно будет его финальная версия. Зачем заставлять Венецианскую комиссию делать двойную работу?» — пояснил Арахамия.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)» на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

Венецианская комиссия, олигархи, Дмитрий Разумков
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