Усик хотел бы провести реванш с Джошуа в Киеве

Украинский боксер Александр Усик, победивший британца Энтони Джошуа в чемпионском поединке в супертяжелом весе, заявил, что хотел бы провести реванш на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
«Решится ли Джошуа? Он боец. Думаю, Энтони попытается стать лучше. Я думаю, он решится на второй поединок. Хотел бы сказать ему спасибо, ведь я люблю, когда мне дают шансы. Критики? На них не обращаю внимание, для меня это дополнительная мотивация», — сказал Усик на пресс-конференции после боя.
Бой между Усиком и Джошуа прошел в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур». 12-раундовый поединок завершился победой украинца единогласным решением судей — 117:112, 116:112, 115:113. Усик отобрал принадлежавшие британцу чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
Джошуа после боя попал в больницу, сообщил Express. Промоутер британца Эдди Хирн опасается, что боксер получил перелом стенки глазницы.
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