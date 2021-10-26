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В ФРГ бундестаг впервые собрался в новом составе

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В ФРГ бундестаг впервые собрался в новом составе

Немецкий Бундестаг 20-го созыва во вторник спустя месяц после парламентских выборов собрался на учредительное заседание, главный пункт в повестке — выборы нового председателя и заместителей, а также утверждение регламента. Трансляцию ведут немецкие телеканалы.

Председателем Бундестага большинством голосов избрана представитель Социал-демократической партии Германии Бербель Бас. Депутат сменит в этой должности ветерана германской политики, 79-летнего Вольфганга Шойбле, который во вторник руководит работой парламента в последний раз.

В пленарном зале могут находиться лишь те депутаты, которые перенесли коронавирус, сделали прививку или имеют при себе отрицательный тест. Всем, кто не соответствует этим критериям, предложено занять специальные места на зрительской трибуне. Агентство DPA насчитало там 23 парламентария.

На прошедших 26 сентября выборах победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"зеленые" — 14,8%, правопопулистская «Альтернатива для Германии» — 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Депутатский корпус германского парламента насчитывает 736 мест. Это больше, чем когда бы то ни было. Бундестаг прошлого созыва насчитывал 709 парламентариев, что также в свое время стало рекордом.

Согласно опросам, постоянный рост числа народных избранников, которые получают зарплату из госказны, не встречает одобрения со стороны населения. Накануне Союз налогоплательщиков Германии устроил акцию, высветив при помощи проектора на одном из корпусов Бундестага надпись «Остановить XXL-Бундестаг. Достаточно 500 депутатов». По данным этого объединения, расширение парламента потребует роста финансирования на €410 млн.

СДПГ сформировала крупнейшую фракцию из 206 мест, блок ХДС/ХСС получил 197. «Зеленым» досталось 118 мандатов, Свободной демократической партии — 92, «Альтернативе для Германии» — 83, Левой партии — 39. Один мандат получил депутат от региональной партии Союз южношлезвигских избирателей. Это политическое объединение представляет интересы датского национального меньшинства в земле Шлезвиг-Гольштейн.

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Согласно Конституции Германии, в день учредительного заседания парламента нового созыва завершаются полномочия канцлера и министров. Если к этому моменту новый кабмин еще не сформирован, а сейчас в ФРГ именно такой случай, то действующее правительство завершает срок лишь формально, но продолжает выполнять все обязанности без каких-либо ограничений.

Переговоры о правящей коалиции ведут Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и «зеленые». Не исключено, что новый канцлер появится в ФРГ в декабре.

ФРГ, Бундестаг
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