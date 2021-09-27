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Норвегия и Россия заработают на росте цен на газ в ЕС

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Норвегия и Россия заработают на росте цен на газ в ЕС

Помимо России больше всего прибыли от рекордного роста цен на газ в Европе получит Норвегия. Об этом сообщает Reuters.

Норвежская Equinor вместе с российским «Газпромом» покрывают 60% потребностей ЕС в газе. «Быстрый рост цен на газ произошел в наилучший исторический период для Equinor», — отметил экономист компании Эйрик Вэрнесс.

По оценкам Reuters, норвежский поставщик может быть даже в лучшем положении, чем «Газпром». Государственная компания Норвегии будет продавать более половины газа спотовым клиентам, причем 70% от этого объема будет продано по ценам на сутки вперед. «Газпром» продает 56% газа на сутки или на месяц вперед, еще 31% — по ценам на следующий квартал, сезон или год. Источники в «Газпроме» указали, что четверть продаж или 10% поставок в Европу приходятся на спотовый рынок.

Около 20 лет назад Евросоюз отказался от стабильных долгосрочных контрактов на газ, когда цены были привязаны к стоимости нефти. ЕС перешел на краткосрочные и более гибкие контракты, которые основаны на ценах на газ, торгуемых на биржах и хабах.

Как отмечает Reuters, о решение было выгодно европейским пользователям, поскольку изобилие поставок удерживало цены на газ на низком уровне. Однако за последнее время стоимость газа в Европе взлетела на 300%.

Летом на рынке в Европе началось ценовое ралли. Стоимость контрактов на поставку газа на ключевом рынке региона, в голландском хабе TTF, начала бить рекорды. Цена $600 за 1 тыс. куб. м была пройдена 30 августа, $700 — 9-го, $800 — 14-го, а 15 сентября она приблизилась к $970. С начала года цена выросла примерно в четыре раза.

Скачку цен сопутствовал сразу ряд факторов, например, выросшая потребность в газе в Европе. Холодная зима 2020 года и аномальная жара летом опустошили европейские хранилища. За неделю до начала зимнего сезона запасы газа в них оказались минимальными с 2011 года (хранилища заполнены на 72%). Старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн предупредил, что в отдельных регионах Европы газа может не хватить для отопления домов.

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Одной из причин резкого роста цен стали также результаты аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита через Украину на сентябрь. На них были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но «Газпром» выкупил только 0,65 млн куб. м, или 4,3% объема. На аукционе 20 сентября он вообще не забронировал дополнительные мощности на октябрь.

Некоторые европейские и американские политики заявили, что «Газпром» использует высокие цены, чтобы получить разрешение на запуск трубопровода «Северный поток-2» до одобрения регулирующих органов Германии и ЕС. Более 40 депутатов Европарламента призвали Европейскую комиссию расследовать роль «Газпрома» в сложившейся ситуации.

Россия, газ, Норвегия
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