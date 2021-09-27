Норвегия и Россия заработают на росте цен на газ в ЕС

Помимо России больше всего прибыли от рекордного роста цен на газ в Европе получит Норвегия. Об этом сообщает Reuters.

Норвежская Equinor вместе с российским «Газпромом» покрывают 60% потребностей ЕС в газе. «Быстрый рост цен на газ произошел в наилучший исторический период для Equinor», — отметил экономист компании Эйрик Вэрнесс.

По оценкам Reuters, норвежский поставщик может быть даже в лучшем положении, чем «Газпром». Государственная компания Норвегии будет продавать более половины газа спотовым клиентам, причем 70% от этого объема будет продано по ценам на сутки вперед. «Газпром» продает 56% газа на сутки или на месяц вперед, еще 31% — по ценам на следующий квартал, сезон или год. Источники в «Газпроме» указали, что четверть продаж или 10% поставок в Европу приходятся на спотовый рынок.

Около 20 лет назад Евросоюз отказался от стабильных долгосрочных контрактов на газ, когда цены были привязаны к стоимости нефти. ЕС перешел на краткосрочные и более гибкие контракты, которые основаны на ценах на газ, торгуемых на биржах и хабах.

Как отмечает Reuters, о решение было выгодно европейским пользователям, поскольку изобилие поставок удерживало цены на газ на низком уровне. Однако за последнее время стоимость газа в Европе взлетела на 300%.

Летом на рынке в Европе началось ценовое ралли. Стоимость контрактов на поставку газа на ключевом рынке региона, в голландском хабе TTF, начала бить рекорды. Цена $600 за 1 тыс. куб. м была пройдена 30 августа, $700 — 9-го, $800 — 14-го, а 15 сентября она приблизилась к $970. С начала года цена выросла примерно в четыре раза.

Скачку цен сопутствовал сразу ряд факторов, например, выросшая потребность в газе в Европе. Холодная зима 2020 года и аномальная жара летом опустошили европейские хранилища. За неделю до начала зимнего сезона запасы газа в них оказались минимальными с 2011 года (хранилища заполнены на 72%). Старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн предупредил, что в отдельных регионах Европы газа может не хватить для отопления домов.

Одной из причин резкого роста цен стали также результаты аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита через Украину на сентябрь. На них были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но «Газпром» выкупил только 0,65 млн куб. м, или 4,3% объема. На аукционе 20 сентября он вообще не забронировал дополнительные мощности на октябрь.

Некоторые европейские и американские политики заявили, что «Газпром» использует высокие цены, чтобы получить разрешение на запуск трубопровода «Северный поток-2» до одобрения регулирующих органов Германии и ЕС. Более 40 депутатов Европарламента призвали Европейскую комиссию расследовать роль «Газпрома» в сложившейся ситуации.