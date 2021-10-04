Оператор ГТС опроверг возобновление транзита газа в Венгрию через Украину

Информация о возобновлении транзита газа через Украину в Венгрию не соответствует действительности. Об этом сообщил в Facebook глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«В прессе распространяется информация о том, что „Газпром“ возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности», — заявил Макогон. «Да, — признал он, — сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — пояснил глава украинского оператора.

Ранее, 1 октября, «Газпром» после подписания с Венгрией газового контракта остановил транзит газа в страну через Украину.

Накануне, 3 октября, на сайте венгерского оператора ГТС FGSZ появились данные о возобновлении транзита российского газа через Украину. Поток топлива через приграничный пункт «Берегово» превысил 200 тыс. куб. м/ч, указывали там.

В конце сентября «Газпром» и Венгрия подписали два контракта на поставку 4,5 млрд куб. м газа в год. Согласно документу, газ должны были пустить в Венгрию 1 октября через «Турецкий поток» и через Сербию и Австрию. Прежде поставки осуществлялись через Украину и Австрию.