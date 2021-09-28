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Япония отменяет режим ЧС, введенный из-за коронавируса

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Япония отменяет режим ЧС, введенный из-за коронавируса

Правительство Японии утвердило отмену с 1 октября режима чрезвычайной ситуации (ЧС), а также режима усиленных мер против коронавируса, которые действуют в стране с начала лета. Об этом во вторник на заседании правительственного штаба по мерам против распространения инфекции заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга.

«В нашей стране снижается число новых случаев заражения и уменьшается нагрузка на медицинскую систему. В этой связи принято решение отменить режимы ЧС и усиленных мер по завершении срока их действия 30 сентября», — сказал глава правительства.

Режим ЧС действует до конца сентября в 19 префектурах. Среди них Токио, соседние Канагава, Сайтама, Тиба, а также западные Осака и Киото, северная Хоккайдо и южная Окинава. Более мягкий режим усиленных мер против COVID-19 применяется в восьми регионах страны, в том числе в префектурах Кагосима и Кумамото на юго-западе и в Фукусиме на северо-востоке.

В рамках обоих режимов власти ограничивают время работы заведений общепита до 20:00 и продажу алкоголя в них. Также действуют различные лимиты на число посетителей на массовых мероприятиях и требования переводить до 70% сотрудников крупных компаний на удаленную работу. После отмены двух режимов ресторанам и барам, как ожидается, позволят работать до 21:00 и продавать алкоголь. Однако такие послабления коснутся только тех заведений, которые соблюдают все необходимые профилактические меры.

Напомним, что крупный всплеск числа заражений коронавирусом в Японии был зафиксирован в конце июля — начале августа, когда в Токио проходила Олимпиада. В столице регулярно обновлялся антирекорд суточного прироста количества инфицированных, в отдельные дни он превышал 25 тыс., однако в течение следующих нескольких недель положение значительно улучшилось.

Так, 27 сентября по всей стране было выявлено 1,1 тыс. новых заражений, 28 человек умерли. За все время пандемии в Японии зафиксировано почти 1,7 млн заражений и 17,5 тыс. летальных исходов.

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По данным правительства, полностью завершили вакцинацию к настоящему времени 72,4 млн человек, или 57,2% населения страны, которое составляет около 127 млн. При этом 87 млн (68,7% населения) привились одной дозой. Среди жителей старше 65 лет доля получивших две дозы препарата от коронавируса составляет 89%, одну — 90,3%. По расчетам японских властей, вакцинация от коронавируса всех желающих привиться должна в целом завершиться к концу ноября текущего года.

Япония, коронавирус
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