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В Кремле заявляют, что это Украина не дает провести нормандский саммит до ухода Меркель

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В Кремле заявляют, что это Украина не дает провести нормандский саммит до ухода Меркель

Россия была бы не против провести саммит в нормандском формате до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ, но Украина якобы этому препятствует. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам известно, что действительно такое пожелание (провести саммит до ухода Меркель, — Ред.) с разных сторон высказывалось, и, действительно, это было бы хорошо. Но здесь очень важно, что провести саммит ради саммита нет никакого смысла. Он должен быть подготовлен», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, существует ли риск, что саммит до ухода Меркель так и не состоится, Песков сказал: «Да, такой риск есть, конечно. Всем бы хотелось провести его как можно раньше. В целом понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать».

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Представитель Кремля указал, что проведение саммита представляется особенно важным в условиях дефицита результатов ранее достигнутых договоренностей. «Подготовкой этого саммита возможного и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и МИД четырех стран, и политсоветники, но пока похвастаться особыми результатами мы не можем», — добавил Песков.

Дмитрий Песков, нормандский формат
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