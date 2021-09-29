Войти
Лукашенко заявил о тайном создании в Украине баз НАТО
соседи
Лукашенко заявил о тайном создании в Украине баз НАТО
Шмыгаль рассказал о выгодах от «цифрового безвиза»
евроинтеграция
Шмыгаль рассказал о выгодах от «цифрового безвиза»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

кадры
RSS

В Японии выбрали нового премьер-министра

254
В Японии выбрали нового премьер-министра

В Японии завершились выборы нового главы правящей партии, который станет премьер-министром страны. Победу одержал бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, сообщает агентство Kyodo.

Кисида набрал 257 из 427 голосов во втором туре, что позволило ему одержать победу. Его оппонент - экс-глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно - набрал 170 голосов.

Таким образом, Кисида получает пост нового председателя ЛДП и вскоре станет новым, 100-м по счету премьер-министром Японии. Кисида выиграл выборы за счет перевеса в голосах от парламентских депутатов ЛДП, хотя у Коно была более широкая поддержка среди рядовых членов партии в регионах.

Новый председатель ЛДП также заявил, что готов приступить к своим обязанностям немедленно. Среди приоритетных задач он назвал экономические меры по борьбе с последствиями коронавируса, решение социальных проблем.

Читайте также: В Швеции сняли почти все коронавирусные ограничения

Фумио Кисида родился в 1957 году в семье потомственных политиков. Его дед и отец были депутатами японского парламента от Либерально-демократической партии. Кисида окончил юридический факультет престижного университета Васэда. В 1993 году он впервые избрался в ключевую нижнюю палату парламента от ЛДП.

В 2007-2008 годах Кисида был министром по делам Окинавы и «северных территорий» (так в Японии называют южные Курильские острова). С декабря 2012 года по август 2017 в кабинете Синдзо Абэ был главой МИД. Затем он возглавил политический совет ЛДП. С тех пор Кисида активно продвигал себя в качестве кандидата на пост председателя партии. Однако в прошлом году после ухода Абэ в отставку ЛДП возглавил Ёсихидэ Суга.

У Кисиды в партии есть собственная фракция в составе 46 парламентских депутатов.

Япония, Фумио Кисида
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 29 сентября 2021
Вторник, 28 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016