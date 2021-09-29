В Японии выбрали нового премьер-министра

В Японии завершились выборы нового главы правящей партии, который станет премьер-министром страны. Победу одержал бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, сообщает агентство Kyodo.
Кисида набрал 257 из 427 голосов во втором туре, что позволило ему одержать победу. Его оппонент - экс-глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно - набрал 170 голосов.
Таким образом, Кисида получает пост нового председателя ЛДП и вскоре станет новым, 100-м по счету премьер-министром Японии. Кисида выиграл выборы за счет перевеса в голосах от парламентских депутатов ЛДП, хотя у Коно была более широкая поддержка среди рядовых членов партии в регионах.
Новый председатель ЛДП также заявил, что готов приступить к своим обязанностям немедленно. Среди приоритетных задач он назвал экономические меры по борьбе с последствиями коронавируса, решение социальных проблем.
Фумио Кисида родился в 1957 году в семье потомственных политиков. Его дед и отец были депутатами японского парламента от Либерально-демократической партии. Кисида окончил юридический факультет престижного университета Васэда. В 1993 году он впервые избрался в ключевую нижнюю палату парламента от ЛДП.
В 2007-2008 годах Кисида был министром по делам Окинавы и «северных территорий» (так в Японии называют южные Курильские острова). С декабря 2012 года по август 2017 в кабинете Синдзо Абэ был главой МИД. Затем он возглавил политический совет ЛДП. С тех пор Кисида активно продвигал себя в качестве кандидата на пост председателя партии. Однако в прошлом году после ухода Абэ в отставку ЛДП возглавил Ёсихидэ Суга.
У Кисиды в партии есть собственная фракция в составе 46 парламентских депутатов.
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