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В Японии выбрали сотого премьер-министра страны

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В Японии выбрали сотого премьер-министра страны

По итогам голосования в обеих палатах японского парламента глава правящей Либерально-демократической партии, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида стал 100-м премьер-министром Японии, голосования транслировались в прямом эфире.

В ключевой нижней палате Кисида получил поддержку в 311 из 458 поданных бюллетеней. В состоявшемся затем голосовании в верхней палате голос за него отдали в 141 из 241 поданных бюллетеней.

Премьер-министр избирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов, как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становитсяя глава партии, обладающей большинством мест в палате. Так как у правящей партии более половины депутатских портфелей и в нижней, и в верхней палатах, избрание Кисиды было прогнозируемым. Но даже если бы в верхней палате победил другой кандидат, согласно закону, преимущество находится у нижней палаты, поэтому результат голосования в нижней палате являлся определяющим.

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В течение понедельника будет объявлен новый состав Кабинета министров. За выходные Кисида определил всех кандидатов на министерские посты. Из 20 членов правительства 13 впервые станут министрами.

Также Кисида в понедельник заявил, что после избрания намерен распустить нижнюю палату парламента в связи с истечением срока ее полномочий с тем, чтобы провести выборы 31 октября.

Япония, Фумио Кисида
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