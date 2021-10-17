Премьер Японии сделал подношение храму, считающемуся символом милитаризма

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в воскресенье направил подношение синтоистскому храму Ясукуни, в котором хранятся списки солдат, павших во время всех войн за Японию, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса (1946-1948). Об этом сообщили местные СМИ.
Отмечается, что подношение «масакаки», которое представляет собой украшенную белыми лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки, было сделано по случаю начала осеннего храмового фестиваля. Между тем бывший премьер-министр Ёсихидэ Суга в воскресенье лично совершил паломничество в Ясукуни. Ожидается, что в течение дня в храм могут посетить и некоторые члены нового правительства Кисиды.
Последний раз премьер-министр Японии лично посещал храм Ясукуни в декабре 2013 года — тогда это сделал Синдзо Абэ. После своей отставки Абэ регулярно совершает паломничества в Ясукуни в статусе депутата парламента.
В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Южной Корее и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.
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