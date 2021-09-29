Премьер поручил министру энергетики ежедневно информировать о подготовке к осенне-зимнему периоду

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру энергетики Герману Галущенко ежедневно информировать общество о состоянии подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2021-2022 годов.
«Считаю необходимым интенсифицировать коммуникацию в этом направлении, поскольку у общества постоянно возникают такие вопросы. Поэтому сейчас же даю поручение министру энергетики Галущенко обратить внимание на надлежащее выполнение заданий по подготовке к устойчивому прохождению осенне-зимнего периода и ежедневно информировать общество о состоянии подготовки и проблемных», — сказал премьер в ходе заседания правительства в среду.
Кроме того, министру энергетики поручено еженедельно во время заседания правительства отчитываться о состоянии подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период-2021/22.
«Особенное внимание обратить на уровень накопления угля на тепловых станциях, перспективы и источники его поставок, а также финансовую способность энергогенерирующих компаний закупать этот уголь», — указал Шмыгаль.
По его словам, подготовка к ОЗП находится на завершающем этапе и начнется в срок, как только трое суток подряд ежесуточная температура воздуха будет составлять 8 градусов. Он отметил, что уровень закачки газа в ПХГ достиг 18,8 млрд куб. м и средств на дальнейшую закупку голубого топлива достаточно.
«Тарифы останутся стабильными», — пообещал премьер.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016