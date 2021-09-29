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Премьер поручил министру энергетики ежедневно информировать о подготовке к осенне-зимнему периоду

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Премьер поручил министру энергетики ежедневно информировать о подготовке к осенне-зимнему периоду

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру энергетики Герману Галущенко ежедневно информировать общество о состоянии подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2021-2022 годов.

«Считаю необходимым интенсифицировать коммуникацию в этом направлении, поскольку у общества постоянно возникают такие вопросы. Поэтому сейчас же даю поручение министру энергетики Галущенко обратить внимание на надлежащее выполнение заданий по подготовке к устойчивому прохождению осенне-зимнего периода и ежедневно информировать общество о состоянии подготовки и проблемных», — сказал премьер в ходе заседания правительства в среду.

Кроме того, министру энергетики поручено еженедельно во время заседания правительства отчитываться о состоянии подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период-2021/22.

«Особенное внимание обратить на уровень накопления угля на тепловых станциях, перспективы и источники его поставок, а также финансовую способность энергогенерирующих компаний закупать этот уголь», — указал Шмыгаль.

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По его словам, подготовка к ОЗП находится на завершающем этапе и начнется в срок, как только трое суток подряд ежесуточная температура воздуха будет составлять 8 градусов. Он отметил, что уровень закачки газа в ПХГ достиг 18,8 млрд куб. м и средств на дальнейшую закупку голубого топлива достаточно.

«Тарифы останутся стабильными», — пообещал премьер.

отопительный сезон, Денис Шмыгаль
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