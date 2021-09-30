Кулеба пригрозил России «серьезными проблемами»

Украина и ее партнеры создают условия, которые должны вынудить Россию «прекратить войну», заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «РБК Украина».

«Нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», — сказал Кулеба.

При этом он добавил, что Украине не нужен «мир любой ценой» — страна стремится к «справедливому миру», который будет соответствовать заплаченной «огромной цене». Министр также отметил, что президент страны Владимир Зеленский готов к ведению переговоров «о деоккупации Крыма и Донбасса».

О готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным Зеленский говорил в апреле. Он указывал, что ему не принципиально место встречи — «речь идет о содержании». В мае Зеленский заявил, что его офис начал переговоры с Москвой о проведении встречи с Путиным.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что встреча глав двух государств должна касаться исключительно проблематики двусторонних отношений, а не «исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины». Вопрос Крыма на этих переговорах тоже не должен подниматься, отмечал представитель Кремля.