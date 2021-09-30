Арахамия попросил подписные листы для сбора подписей за отставку Разумкова

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия официально обратился за подписными листами для сбора подписей за отставку спикера ВР Дмитрий Разумкова.
Текс соотвествующего обращения выложил у себя в Телеграм нардеп Ярослав Железняк.
Эту информацию подтвердил и сам Разумков в Facebook.
«Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции „Слуга народа“ Давид Арахамия», — написал он.
«Сегодня коллеги получат подписные листы», — добавил он.
Разумков пожелал слугам народа «продуктивной работы в Трускавце», где 1-2 октября состоится съезд фракции.
Как сообщалось, в СМИ несколько месяцев распространяется информация о возможной замене председателя Верховной Рады.
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