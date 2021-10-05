Заседание Рады закрыли досрочно из-за отсутствия согласованной повестки дня

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук досрочно закрыл пленарное заседание парламента во вторник ввиду отсутствия согласованной повестки дня.
«Ситуация такая: учитывая то, что согласительный совет, как заявлялось сегодня в самом начале, не утвердила повестку дня, которую мы должны были сегодня рассматривать, и мы это обсудили на совещании руководителей двух фракций и групп. Было внесено такое предложение тремя фракциями и группами, они обратились к председателю Верховной Рады безотлагательно собрать согласительный совет и определиться всё-таки с повесткой дня, по которой мы будем проходить. И учитывая то, что повестка дня не утверждена, то я, как председательствующий, вынужден объявить закрытым пленарное заседание Верховной Рады», — сказал Стефанчук на пленарном заседании во вторник.
При этом он выразил надежду, что состоится заседание согласительного совета и в ближайшее время будет принята соответствующая повестка дня, после чего Рада перейдет к рассмотрению предусмотренных ней вопросов.
«А работу мы продолжим, надеюсь, завтра, согласно регламенту», — добавил первый вице-спикер.
В свою очередь депутат от фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале отметил, что собрать согласительный совет может только отстраненный председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. «Верховная Рада разошлась, потому что ... нет повестки дня. Согласительный совет не утвердил повестку дня вчера, председатель ВР отстранен, при этом собрать согласительный совет может только Разумков. Ему это, разумеется, теперь совершенно не нужно», — написал он.
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