«Может что-то лопнуть»: Путин заявил о ненадёжности украинской газотранспортной системы

Газотранспортная система (ГТС) Украины не ремонтировалась в течение десятилетий, там в любой момент может «что-то лопнуть», поэтому «Газпрому» выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.
«Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для „Газпрома“ это в убыток», — сказал Путин, которого цитируют российские СМИ.
Он заявил, что при работе на новых трубопроводных системах «Газпром» существенно экономит. «Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы, можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия», — пояснил президент РФ. Он уточнил, что такие последствия могут быть неприятными «для всех, и для транзитной стороны, и для потребителей».
Ранее на совещании президент РФ также заявил, что «Газпром» должен продолжить выполнение обязательств по поставкам через Украину. Он отметил, что не нужно подрывать доверие к компании как к надежному партнеру, а также «не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день».
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