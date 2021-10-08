Верховный суд хочет через КС отменить пролоббированную Западом судебную реформу

Верховный суд направил в Конституционный суд (КС) обращение Высшего совета правосудия относительно неконституционности положений закона о порядке назначения членов ВСП.

Такое постановление судьи Верховного суда приняли на пленуме в пятницу. «За» проголосвали 129 судей, «против» — 15.

Выступая на пленуме с агрументацией обращения в КС, глава ВС Валентина Данишевская отметила, что реализацию судебной реформы необходимо «обезопасить от нарушений Конституции».

«Для меня лично этот шаг (обращение в КС) является обязанностью Верховного суда.... Он нужен тем, кто будет внедрять эту реформу...чтобы каждое действие Этического совета не обжаловалось», — подчеркнула глава ВС.

Народный депутат, представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря пояснила в телеграм-канале, что пленум Верховного суда принял решение обратиться в Конституционный суд Украины с конституционным представлением о конституционности отдельных положений закона Украины от 14.07. 2021 № 1635- ІХ в части реформы Высшего совета правосудия.

«Положениями предусматривается создание Этического совета по проверке доброчестности членов Высшего совета правосудия», — написала Совгиря.

В свою очередь близкий к Офису президента экс-народный депутат Сергей Лещенко написал в телеграм-канале, что «Верховный суд обратился в Конституционный суд о „неконституционности“ судебной реформы Владимира Зеленского».