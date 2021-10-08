Украинцы уже заплатили 150 миллиардов налога на доходы

За январь-сентябрь этого года в общий фонд местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) поступило почти 248 млрд грн, объем поступления налога на доходы физических лиц — 150 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, что годовой прирост поступлений в общий фонд — 20,1% (+41 млрд грн). А годовой прирост поступлений НДФЛ — 19,5% (+24 млрд грн).
«16 регионов имеют темпы прироста НДФЛ выше среднего показателя по Украине. Так, Тернопольская область обеспечила прирост более 25%. Самый низкий прирост имеют Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области», — говорится в сообщении.
При этом, поступления платы за землю составили 26 млрд 620 млн 200 тыс грн, увеличение поступлений января-сентября 2020 составляет 14,9% или 3 млрд 455 млн 300 тыс гривен.
Фактические поступление налога на недвижимое имущество с начала года составили 5 млрд 838 млн 600 тыс грн, прирост поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2020 года — 38,3% или на 1 млрд 616 млн 900 тыс грн больше. А поступления единого налога — 32 млрд 400 тыс грн, годовой прирост — 21,1% или на 5 млрд грн больше.
Также правительство обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 120 млрд 872 млн 800 тыс грн — 95,3% от предусмотренных росписью ассигнований на январь-сентябрь 2021 года.
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