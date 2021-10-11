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Евросоюз и Совет Европы заявили о полном неприятии смертной казни

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Евросоюз и Совет Европы заявили о полном неприятии смертной казни

Европейский Союз и Совет Европы вновь заявили о своем твердом неприятии смертной казни во всех странах мира и при любых обстоятельствах.

«Смертная казнь — это жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание, противоречащее праву на жизнь. Ее отмена необходима ради уважения человеческого достоинства», — говорится в совместном заявлении этих двух организаций по случаю Европейского и Всемирного дня борьбы против смертной казни.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметили в своем заявлении, что отмена смертной казни — это прежде всего вопрос политической воли. Число стран, в которых продолжают казнить людей, продолжает сокращаться. В прошлом году казни не проводились в 176 странах. Это 91% государств-членов ООН.

В подтверждение этого положительного тренда они отметили отмену в этом году смертной казни еще в одном штате США — Вирджинии, а также намерение президента Джо Байдена отменить ее на федеральном уровне и мораторий на казни, введенный генеральным прокурором США.

Армения ратифицировала второй факультативный протокол об отмене смертной казни, а Казахстан находится в процессе завершения его ратификации.

«Мы призываем Беларусь перейти к отмене смертной казни», — говорится в заявлении европейских организаций.

В этом году Всемирный день против смертной казни посвящен теме женщин. Хотя в мире вынесенные им смертные приговоры составляют небольшой процент, остается дискриминация по признаку пола на всех уровнях системы правосудия. В ряде стран женщин приговаривают к смертной казни чаще, чем мужчин, за «преступления сексуальной морали», а смягчающие обстоятельства, связанные с гендерным насилием, редко принимаются во внимание в уголовном процессе.

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День против смертной казни отмечается с 2007 года по решению Комитета министров Совета Европы. Это организация была первопроходцем в деле отмены смертной казни. В результате Европа с 1997 года де-факто является пространством, свободным от смертной казни.

ЕС, смертная казнь
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