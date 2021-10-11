Американцы стали лауреатами Нобелевской премии по экономике

Американцы Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс в понедельник стали лауреатами Нобелевской премии по экономике 2021 года, объявили в понедельник в Нобелевском комитете в Стокгольме.
В частности, Карду премия присуждена за «эмпирический вклад в экономику труда». В свою очередь Ангрист и Имбенс разделили между собой премию за «методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».
Общий размер Нобелевской премии в каждой номинации в 2021 году составляет 10 млн шведских крон ($1,145 млн).
В прошлом году Нобелевскую премию по экономике получили американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон за «усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов». За всю историю вручения Нобелевских премий по экономике (с 1969 года) исследования по теории аукционов и дизайну экономических механизмов уже отмечались: в 1996 году лауреатом стал Уильям Викри, в 2007 году — Леонид Гурвич, Роджер Майерсон и Эрик Маскин, а в 2012 году — Элвин Рот (все они американцы).
В нынешнем году Нобелевская неделя началась 4 октября, в понедельник. Уже были объявлены лауреаты премии по физиологии и медицине, химии, литературе, физике.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016