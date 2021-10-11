Американцы стали лауреатами Нобелевской премии по экономике

Американцы Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс в понедельник стали лауреатами Нобелевской премии по экономике 2021 года, объявили в понедельник в Нобелевском комитете в Стокгольме.

В частности, Карду премия присуждена за «эмпирический вклад в экономику труда». В свою очередь Ангрист и Имбенс разделили между собой премию за «методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».

Общий размер Нобелевской премии в каждой номинации в 2021 году составляет 10 млн шведских крон ($1,145 млн).

В прошлом году Нобелевскую премию по экономике получили американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон за «усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов». За всю историю вручения Нобелевских премий по экономике (с 1969 года) исследования по теории аукционов и дизайну экономических механизмов уже отмечались: в 1996 году лауреатом стал Уильям Викри, в 2007 году — Леонид Гурвич, Роджер Майерсон и Эрик Маскин, а в 2012 году — Элвин Рот (все они американцы).

В нынешнем году Нобелевская неделя началась 4 октября, в понедельник. Уже были объявлены лауреаты премии по физиологии и медицине, химии, литературе, физике.