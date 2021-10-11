Запасы угля на складах ТЭС Украины стремительно сокращаются

Запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины за последние три дня снизились на 6,9% или 49,4 тыс. тонн.
Согласно данным Министерства энергетики, если на утро 8 октября 2021 года запасы на складах составляли 716 тыс. тонн, то к 11 октября они снизились до 666,6 тыс. тонн.
При этом расход 7 и 10 октября был практически на одном уровне (54,3 тыс. тонн и 54,5 тыс. тонн), тогда как поставка значительно снизилась (50,7 тыс. тонн и 36,6 тыс. тонн).
В целом, в течение первой декады октября расход угля ГК ТЭС Украины превысил его поставку на 11,9% (на 59,9 тыс. тонн).
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