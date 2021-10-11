Между Фастовом и Житомиром комбайн въехал в пассажирский поезд

В понедельник, 11 октября, на железнодорожном переезде на участке Фастов-Житомир произошло ДТП с участием комбайна и пассажирского поезда, следовавшего по маршруту «Бахмут — Львов».

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram, ДТП произошло из-за того, что водитель комбайна проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался поезд.

«В результате столкновения поврежден локомотив поезда и 6 вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пассажиры из вагонов, в которых были разбиты окна, были пересажены на другие места в поезде.

«На месте работает полиция, и из-за следственных действий поезд задерживается более чем на 2 часа. Задержек других рейсов пока нет», — добавляют в УЗ.

Поезд № 141 Бахмут — Львов, с участием которого произошло ДТП на железнодорожном переезде на участке Фастов — Житомир, отправился с задержкой в 2 часа 28 минут, сообщила «Укрзализныця» в своем Телеграм-канале.