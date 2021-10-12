Войти
Шмыгаль рассказал, что даст соглашение об «открытом небе» с ЕС
евроинтеграция
Шмыгаль рассказал, что даст соглашение об «открытом небе» с ЕС
Зеленский назвал РФ стороной конфликта на Донбассе
позиция
Зеленский назвал РФ стороной конфликта на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

их нравы
RSS

В парламент Ирака прошли 97 женщин и сын саддамовского министра

626

Мандаты в новом парламенте Ирака обеспечили себе 97 женщин, одержавших победу на досрочных парламентских выборах в стране. Об этом сообщил во вторник генеральный секретариат правительства Ирака, передает иракское информационное агентство INA.

«Согласно предварительным данным, женщины смогли получить 97 мест, что на 14 больше квоты, среди них — две представительницы национальных меньшинств», — рассказала глава департамента по расширению прав и возможностей женщин секретариата Юсра Карим Мохсен. Всего на 329 депутатских мандатов претендовали более 3,2 тыс. кандидатов, включая 951 женщину. Таким образом, в парламент прошла почти каждая десятая претендентка.

Кроме того, на прошедших 10 октября выборах в одном из округов прошел сын бывшего министра обороны в эпоху Саддама Хусейна Халед Султан. Победив в провинции Найнава, он станет первым потомком функционеров Саддама в парламенте за последние два десятилетия. Его отец Султан Хашим Ахмед был одним из ключевых функционеров режима, возглавлял иракскую делегацию на переговорах по прекращению огня после операции «Буря в пустыне» в 1991 году, последовавшей за вторжением Ирака в Кувейт. Сдался американским войскам в 2003 году и умер год назад в тюрьме от сердечного приступа.

Читайте также: Королева Елизавета II впервые появилась на публике с тростью

Выборы в парламент Ирака должны были состояться в 2022 году, но были созваны досрочно после массовых антиправительственных выступлений в конце 2019 года против коррупции, произвола чиновников и бедности.

Ирак
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 12 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016