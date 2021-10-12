В парламент Ирака прошли 97 женщин и сын саддамовского министра

Мандаты в новом парламенте Ирака обеспечили себе 97 женщин, одержавших победу на досрочных парламентских выборах в стране. Об этом сообщил во вторник генеральный секретариат правительства Ирака, передает иракское информационное агентство INA.
«Согласно предварительным данным, женщины смогли получить 97 мест, что на 14 больше квоты, среди них — две представительницы национальных меньшинств», — рассказала глава департамента по расширению прав и возможностей женщин секретариата Юсра Карим Мохсен. Всего на 329 депутатских мандатов претендовали более 3,2 тыс. кандидатов, включая 951 женщину. Таким образом, в парламент прошла почти каждая десятая претендентка.
Кроме того, на прошедших 10 октября выборах в одном из округов прошел сын бывшего министра обороны в эпоху Саддама Хусейна Халед Султан. Победив в провинции Найнава, он станет первым потомком функционеров Саддама в парламенте за последние два десятилетия. Его отец Султан Хашим Ахмед был одним из ключевых функционеров режима, возглавлял иракскую делегацию на переговорах по прекращению огня после операции «Буря в пустыне» в 1991 году, последовавшей за вторжением Ирака в Кувейт. Сдался американским войскам в 2003 году и умер год назад в тюрьме от сердечного приступа.
Выборы в парламент Ирака должны были состояться в 2022 году, но были созваны досрочно после массовых антиправительственных выступлений в конце 2019 года против коррупции, произвола чиновников и бедности.
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