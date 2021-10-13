Президент Азербайджана назвал ложью информации о нем в «Досье Пандоры»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в «Досье Пандоры», «возможно, 5% правды» о нем, остальное — ложь.
«Что написано в документах, я, откровенно говоря, не читал. Мне сообщили, и там, возможно, 5% правды. Остальное — ложь», — сказал глава государства в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого опубликовало в среду азербайджанское информационное агентство АзерТАдж.
Алиев подчеркнул, что после избрания президентом передал свой бизнес семье. «Я 18 лет являюсь президентом. До этого я был предпринимателем, занимался бизнесом — моя биография известна. Причем я был успешным предпринимателем. Когда я был избран президентом, я не был бедным человеком. Став президентом, я остановил прямое участие в бизнесе и передал свой бизнес семье», — отметил он.
Азербайджанский лидер добавил, что его дети продолжают вести дела. «У них инвестиции в основном в Азербайджане. У них есть инвестиции за пределами Азербайджана. Вся их бизнес-деятельность прозрачна, проходит аудит на международном уровне, и никто не может выступать с утверждениями, что здесь что-то ошибочно», — сказал глава государства. Он также отметил, что члены его семьи занимаются благотворительностью.
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал 3 октября выдержки из около 11,9 млн документов, которые, как утверждается, содержат информацию об офшорных счетах ряда мировых политических деятелей и знаменитостей. Подборка получила название «Досье Пандоры» (Pandora Papers).
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