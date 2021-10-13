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Путин заявил о готовности продлить договор о транзите газа через Украину

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Путин заявил о готовности продлить договор о транзите газа через Украину

РФ готова продлевать договор на транзит газа через Украину, но нужно все считать, заявил президент России Владимир Путин в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину, президент РФ сказал: «Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить». «Мы готовы это сделать. Но мы должны понять — а сколько же у нас купят», — добавил российский президент.

В то же время он заявил, что наращивать транзит российского газа через Украину опасно, из-за износа газотранспортная система якобы может «лопнуть совсем», и Европа останется без этого канала поставок.

Он напомнил, что в 2021 году поставки российского газа через Украину превысят обязательства по долгосрочному контракту на 10%.

«Изношенность ГТС Украины составляет 80-85%. Прежде чем прокачивать, необходимо привести эту систему в нормативное состояние», — сказал он.

Президент РФ утверждает, что отношения двух стран испортились после того как «в 2008 году мы не могли поднять закачанный там газ».

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Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова увеличить транзит газа через Украину, если ЕС увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия транзита.

транзит газа, Владимир Путин
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