Данилов пообещал закрыть последние магазины российской сети MERE

Российская торговая сеть «MERE» прекратит свою работу в Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
«Будьте уверены, российская торговая сеть „MERE“ в Украине работать не будет. Подождите», — заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, отвечая на уточнение, что магазины этой сети по-прежнему работают в г.Белая Церковь Киевской области и в г.Павлоград Днепропетровской области, несмотря на прозвучавшие ранее заверения секретаря СНБО в их закрытии.
Российская сеть дискаунтеров MERE — проект владельцев российской сети «Светофор».
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