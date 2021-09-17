Данилов пообещал закрыть последние магазины российской сети MERE

Российская торговая сеть «MERE» прекратит свою работу в Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Будьте уверены, российская торговая сеть „MERE“ в Украине работать не будет. Подождите», — заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, отвечая на уточнение, что магазины этой сети по-прежнему работают в г.Белая Церковь Киевской области и в г.Павлоград Днепропетровской области, несмотря на прозвучавшие ранее заверения секретаря СНБО в их закрытии.

Российская сеть дискаунтеров MERE — проект владельцев российской сети «Светофор».