Правоохранители проводят осмотр Шулявского моста с привлечением экспертов

Соломенская окружная прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения правил при проектировании или строительстве, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а именно столбов электроснабжения, на Шулявском мосту.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, в понедельник, 18 октября, в рамках следствия на указанном объекте с участием экспертов и специальных служб проводится осмотр с целью проверки качества выполненных работ и фиксации нарушений при проектировании или строительства, которые привели к разрушению в декабре 2020 года конструктивных опор освещения / контактной сети и падения фонарных столбов.

«Указанное создало угрозу гибели людей, находившихся на Шулявском путепроводе, и повлекло повреждение 6 автомобилей», — говорится в сообщении.

Согласно предварительному строительно-техническому экспертному исследованию, строительство осуществлено с несоответствием проектно-технической документации и нарушением нормативно-правовых актов.

«По результатам следственных и процессуальных действий в кратчайшие сроки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. Кроме того, в рамках расследования исследуется законность использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Шулявского путепровода. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается», — подчеркивают правоохранители.