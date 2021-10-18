РФ приостановит работу своего представительства при НАТО

Работа представительства России при НАТО будет приостановлена с 1 ноября, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Помимо этого страна приостановит деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и прекратит работу информбюро Североатлантического альянса, которое было учреждено при бельгийском посольстве.

По словам российского министра, теперь для контактов с Москвой альянсу нужно будет обращаться к российскому послу в Бельгии.

Эти меры приняты в рамках ответа на решение НАТО отозвать аккредитацию у нескольких сотрудников постпредства России при организации. «Буквально сегодня мы объявили о таких шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен», — сказал министр.

По словам Лаврова, в альянсе не объяснили причину своих действий. За несколько дней до этого министр встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке, и тот якобы «всячески подчеркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с РФ».

Глава МИД РФ напомнил, что за последние годы численность российского постпредства при НАТО сокращалась дважды, в 2015 и 2018 годах. Кроме того, альянс «предельно сократил» контакты с российскими дипломатами. С учетом недавних его действий у России «отсутствуют условия для элементарной дипломатической деятельности», добавил Лавров.