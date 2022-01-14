В РФ винят НАТО в попытках «искусственно заманивать» новых членов

Североатлантический альянс (НАТО) якобы продолжает попытки искусственно заманивать к себе новых членов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса. В частности, недавно прозвучали достаточно интересные заявления о том, что скандинавские страны... будут приветствоваться», — заявил он.

Лавров добавил, что Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по предложенным «гарантиям безопасности». «Нашему терпению пришел конец. ...Запрягали мы очень долго и сейчас нам пора уже ехать. Ждем когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения», — заключил российский министр.

В НАТО входят 30 государств. Из скандинавских государств в альянсе состоят Норвегия и Дания. Швеция и Финляндия имеют статус государств-партнеров военного блока.

В начале января премьер-министр Финляндии Санна Марин говорила, что страна сохраняет за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО.

Позднее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией их вступление в НАТО, если они этого захотят. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО «может пройти очень быстро».

Дискуссия о включении новых государств в Североатлантический альянс проходит на фоне переговоров с Россией по «гарантиям безопасности», предложенными МИД РФ в середине декабря. В частности, они предусматривают нерасширение альянса на восток и неразмещение вооружений у российских границ.

Переговоры по безопасности между Россией и США прошли в Женеве 9–10 января, встречи с представителями НАТО и ОБСЕ прошли 12 и 13 января соответственно. По их итогам Лавров заявил о полной недоговороспособности НАТО. Столтенберг, в свою очередь, очередной раз отметил, что Россия не может наложить вето на вступление в блок Украины. Он подчеркнул, что все члены альянса едины в этом мнении.