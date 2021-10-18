Фракция «Слуга народа» хочет исключить из своего состава одного из депутатов

На заседании фракции «Слуга народа» парламентарии решили инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава. Об этом сообщила пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук в своем Telegram.

Буймистер считается близкой к Ринату Ахметову и она не голосовала за закон об олигархах.