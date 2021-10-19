Войти
Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
соседи
Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
Зеленский объяснил, что мешает вступлению Украины в ЕС
евроинтеграция
Зеленский объяснил, что мешает вступлению Украины в ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

парламент
RSS

Депутата Буймистер исключили из фракции «Слуга народа»

210
Депутата Буймистер исключили из фракции «Слуга народа»

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил об исключении народного депутата Людмилы Буймистер из фракции «Слуга народа».

Соответствующее объявление спикер сделал на пленарном заседании во вторник.

Как сообщалось, в понедельник вечером фракция «Слуга народа» решила инициировать процедуру исключения Буймистер из состава фракции. Как объяснил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, формальной причиной для этого решения являются результаты голосования Буймистер по вопросам, которые имеют принципиальное значение для политической программы партии «Слуга народа». По его словам, в частности, речь идёт о голосовании «красной кнопкой» относительно законопроекта об олигархах.

Слуга народа, Людмила Буймистер
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 19 октября 2021
Понедельник, 18 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016