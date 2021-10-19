Депутата Буймистер исключили из фракции «Слуга народа»

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил об исключении народного депутата Людмилы Буймистер из фракции «Слуга народа».

Соответствующее объявление спикер сделал на пленарном заседании во вторник.

Как сообщалось, в понедельник вечером фракция «Слуга народа» решила инициировать процедуру исключения Буймистер из состава фракции. Как объяснил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, формальной причиной для этого решения являются результаты голосования Буймистер по вопросам, которые имеют принципиальное значение для политической программы партии «Слуга народа». По его словам, в частности, речь идёт о голосовании «красной кнопкой» относительно законопроекта об олигархах.