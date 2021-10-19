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Из Сирийского Курдистана эвакуировали почти всех украинцев

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Четвертая операция по эвакуации граждан Украины из северо-восточной Сирии успешно завершена утром во вторник, планируется проведение еще одной операции, в рамках которой будут вывезены 11 семей, которые сейчас находятся на карантине, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

«Жизнь каждого украинца и его безопасность является высшей ценностью для нашего государства. В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях — Аль Холл и Родж — на территории северо-восточной Сирии, „Сирийского Курдистана“, находятся граждане Украины (женщины и дети)», — написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

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Как отмечается в сообщении, с конца 2020 года Главное управление разведки Минобороны и Министерство иностранных дел Украины начали проводить специальные операции по эвакуации граждан Украины из Сирии.

«Сегодня проведена 4-я такая операция, которая состоялась с помощью почетного консула Украины в Эрбиле доктора Фархана. Планируется финальная (5-я) операция по эвакуации, после чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии „Сирийский Курдистан“. Сейчас там остается 11 семей граждан Украины. Все они вывезены из лагеря Аль Холл, подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине», — проинформировала Маляр.

Минобороны, Сирия
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