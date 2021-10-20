Прокуратура в Нью-Йорке снова проверяет Trump Organization

Прокуратура округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк инициировала проверку в отношении компании Trump Organization, принадлежащей семье бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом в среду сообщила газета The New York Times.

По сведениям ее источников, компания находится под угрозой начала уголовного расследования в рамках изучения ее финансовых операций, связанных с инфраструктурой для игры в гольф, которой владеет Trump Organization.

Как отмечается, в течение последних нескольких месяцев прокуратура запрашивала отчетность у гольф-клуба Trump National Golf Club Westchester и администрации города Оссининг, которая определяла сумму имущественного налога для собственности компании. Источник издания пояснил, что, по мнению представителей надзорного органа, Trump Organization могла ввести в заблуждение местные власти относительно реальной стоимости владений, чтобы сократить налоговые выплаты.

Пока остается неясным, приведет ли эта проверка к предъявлению каких-либо обвинений, указывает The New York Times.

Представители компании бывшего главы Белого дома отказались комментировать газете данную информацию.

В июле коллегия присяжных в нью-йоркском районе Манхэттен предъявила уголовные обвинения в нарушении налогового законодательства Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу. По мнению прокуратуры, Trump Organization и лично Вайссельберг на протяжении 15 лет участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты налогов. В частности, им инкриминируются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов.

В общей сложности, по мнению стороны обвинения, компания и ее финдиректор уклонились от уплаты налогов на прибыль в размере $1,7 млн. Прокуратура утверждала, что обвинения по 15 пунктам основываются на данных, полученных с электронных носителей, а также на налоговой отчетности и показаниях свидетелей. Обвиняемые заявили в суде о своей невиновности. Компанию также подозревали в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов.

Разбирательство было начато после того, как бывший юрист экс-президента США Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к такой практике. Он проработал в компании около 10 лет. Республиканец Трамп отрицает обвинения и называет проводимые властями Нью-Йорка расследования «величайшей охотой на ведьм», инициированной демократами в отношении его самого и его сторонников.