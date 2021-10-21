Войти
Шмыгаль заявил об отсутствии планов ввести локдаун по всей стране
официально
Шмыгаль заявил об отсутствии планов ввести локдаун по всей стране
Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
соседи
Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине почти 22,5 тысячи новых случаев COVID-19, 546 умерших

377
В Украине почти 22,5 тысячи новых случаев COVID-19, 546 умерших

За прошлые сутки в Украине зафиксировали 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

«20 октября от COVID-19 вакцинировано более 251 тыс. украинцев. За сутки в Украине: зафиксировано 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 771, медработников — 345), 251 254 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 165 649 человек, полностью иммунизированы — 85 605 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 5 468 человек; летальных случаев — 546; выздоровели — 8 036 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 20 октября зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 2 701 600 человек, выздоровели — 2 352 835 человек, летальных случаев — 62 389.

Читайте также: В Индии вакцинировали от коронавируса более миллиарда человек

С начала прививочной кампании привито 8 373 552 человека, из них получили одну дозу — 8 373 550 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 117 165 прививок.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 21 октября 2021
Среда, 20 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016