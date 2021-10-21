В Украине почти 22,5 тысячи новых случаев COVID-19, 546 умерших

За прошлые сутки в Украине зафиксировали 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

«20 октября от COVID-19 вакцинировано более 251 тыс. украинцев. За сутки в Украине: зафиксировано 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 771, медработников — 345), 251 254 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 165 649 человек, полностью иммунизированы — 85 605 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 5 468 человек; летальных случаев — 546; выздоровели — 8 036 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 20 октября зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 2 701 600 человек, выздоровели — 2 352 835 человек, летальных случаев — 62 389.

С начала прививочной кампании привито 8 373 552 человека, из них получили одну дозу — 8 373 550 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 117 165 прививок.