Tesla отчиталась о рекордной чистой прибыли и выручке

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. в третьем квартале получил рекордные чистую прибыль и выручку, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-релиз компании.

Чистая прибыль Tesla Inc. в июле-сентябре 2021-го составила $1,6 млрд, или $1,44 в расчете на акцию, по сравнению со $331 млн, или $0,27 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль составила $1,86.

Аналитики анонсировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,62 на акцию при выручке в $14 млрд.