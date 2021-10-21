Должники по оплате ЖКХ смогут оформить субсидию при условии реструктуризации долга

Граждане, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, также могут оформить субсидию при реструктуризации долга, заверили в Министерстве социальной политики Украины.
«Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн). В то же время жилищная субсидия назначается в случае наличия задолженности, если заключен договор о реструктуризации этой задолженности», — указано в сообщении пресс-службы министерства.
Отмечается, что по вопросу заключения указанного договора потребителям нужно обратиться к поставщику соответствующих коммунальных услуг. В ведомстве подчеркнули, что если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.
«Таким образом, рекомендуем гражданам, которые имеют задолженность по оплате услуг и не могут без помощи государства платить платежи за услуги, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии», — отмечено в сообщении.
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