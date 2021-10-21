«Укрзализныця» развернула пункты вакцинации и экспресс-тестирования на 10 вокзалах

АО «Укрзализныця» с 21 октября развернула пункты вакцинации и экспресс-тестирования на 10 ж/д вокзалах, сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

«Пункты экспресс-тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья, Мукачева, Кривого Рога, Винницы и Полтавы. Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать это медицинское исследование за 350 грн. Агентом железной дороги в проведении экспресс-тестирование стала «Медицинская лаборатория CSD», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что отныне начинают работать пункты бесплатной вакцинации на железнодорожных вокзалах Киева, Харькова, Одессы и Днепра.

«В дальнейшем АО „Укрзализныця“ планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось об открытии в помещении медпункта на железнодорожном вокзале во Львове с 21 октября очередного центра вакцинации от коронавируса, который будет работать с 10:00 до 18:30.