Закон о столице примут в конце ноября

Законопроект «О городе Киеве — столице Украины» во втором чтении Верховная Рада рассмотрит в ноябре, заявляет народный депутат, член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин (фракция «Слуга народа»).
«На этом неделе мы его (законопроект — Ред.) не планируем выносить, даже на следующей не планируем. Я думаю, что реалистично — это последняя неделя ноября», — сказал Безгин журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что до законопроекта о городе Киеве — столице Украины надо принять законопроект о местных государственных администрациях. «Я думаю, что в ноябре реально он будет проголосован, а до конца года вступит в силу», — отметил депутат.
Как сообщалось, на заседании 20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и целом законопроект «О городе Киеве — столице Украины» (№ 2143-3).
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