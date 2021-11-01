Кличко сам отправил законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы

Городской голова Киева Виталий Кличко направил текст законопроекта о столице № 2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.
«Если комитет не переслал нашим европейским партнерам этот законопроект, я это взял на себя. В предвзятости никто не может обвинить Венецианскую комиссию или Совет Европы. Все эти документы уже были отправлены мной. Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим выводы», — заявил Кличко в интервью «Радио Свобода».
Он объяснил свои действия необходимости оценить законопроект о столице на соответствие ключевым европейским принципам самоуправления.
«Венецианская комиссия, Совет Европы должны дать выводы, отвечает ли этот закон демократическим, европейским требованиям, или этот закон пишется только для одного: чтобы назначить человека, который будет выполнять задачи. И такой соблазн достаточно велик. Хотим строить европейскую столицу — должны соответствовать ключевым европейским принципам самоуправления. Но кто-то спешит, кому-то эти выводы вообще не нужны. Им нужно принять это решение», — подчеркнул Кличко.
Как сообщалось, на заседании 20 октября 2021 года парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и целом законопроект «О городе Киеве — столице Украины» (№ 2143-3).
Он, в частности, предусматривает разделение должностей мэра и главы КГГА.
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