Украина скоро получит второй транш макрофинансовой помощи от ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина надеется, что второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн. евро Украина получит в конце октября — начале ноября.

«Я могу точно подтвердить, что уже в этом месяце или максимум в начале ноября мы получим второй транш в объеме 600 млн. евро», — сказала Стефанишина журналистам в четверг в Киеве.

Напомним, что также Украина ожидает до конца года поступления 700 миллионов долларов транша от Международного валютного фонда.